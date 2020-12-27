Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Экс-президент Молдовы Додон сразу после отставки поехал в Москву

Воскресенье, 27 декабря 2020, 12:42

Игорь Додон, который до 24 декабря был президентом Молдовы, сразу после инаугурации Майи Санду поехал в Москву.

Как пишет "Европейская правда", об этом експрезидент сам сообщил в Facebook, опубликовав ряд новостей и фото с поездки 25-26 декабря.

Игорь Додон назвал поездку "рабочим визитом" и пишет, что был в Москве вместе со спикером парламента Зинаидой Гречаный, вицеспикером парламента, башканом Гагаузской автономии и мэром Кишинева.

Здоровья и счастья всем рядом со своими близкими !!!

Опубліковано Dodon Igor Субота, 26 грудня 2020 р.

Как рассказывает Додон в своих сообщениях, он встречался с заместителем главы администрации Путина Дмитрием Козаком для обсуждения "стратегического партнерства" между Молдовой и Россией и регионального сотрудничества; также - с главой Госдумы Федерального собрания РФ Вячеславом Володиным.

 

Кроме того, была встреча с лидером партии "Справедливая Россия". С ним говорили о "перспективах сотрудничества" с Партией социалистов Додона и о возможности поставок в Молдову российской вакцины от коронавируса.

Напомним, 24 декабря новый президент Молдовы Майя Санду приняла присягу.

Игорь Додон, его политсила и их союзники в парламенте за последние недели перед этим предприняли ряд шагов, которые создают проблемы для нового президента и страны в целом.

Подробнее об этом читайте в статье: Полный Додон: как пророссийские силы разрушают Молдову накануне инаугурации Майи Санду.

Темы: МолдоваРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украинскую икону, подаренную Лаврову, вывезли с Донбасса через Россию

Не вакцина: ученые испытывают лекарство, дающее мгновенный иммунитет к COVID

Байден обвинил Трампа в безответственности и предупредил о последствиях

Коронавирус: 6113 новых заражений, 72 человека умерли

Пандемия коронавируса не будет последней: глава ВОЗ

"Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей

Все новости...
Молдова
В Молдове вакцину Pfizer назвали "недостижимой мечтой" из-за сложности хранения
На сайте президента Молдовы раздел "на молдавском языке" заменили на "румынский"
Майя Санду приняла присягу президента Молдовы
Последние новости
12:42
фотоЭкс-президент Молдовы Додон сразу после отставки поехал в Москву
12:36
Шмыгаль: промышленность восстановилась до уровня ноября 2019
12:26
картыНачало недели будет ветреным, с мокрым снегом и дождем
12:14
Швейцария подтвердила первые случаи нового штамма коронавируса
11:53
инфографикаКиев остается лидером по распространению Covid-19
11:30
Коронавирус: в Польше началась вакцинация
11:12
Украинскую икону, подаренную Лаврову, вывезли с Донбасса через Россию
10:56
Елена Зеленская: муж не говорил о втором президентском сроке
10:21
Мошенники продают фальшивую вакцину от коронавируса – Европол
09:41
Не вакцина: ученые испытывают лекарство, дающее мгновенный иммунитет к COVID
Все новости...