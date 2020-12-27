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Экс-президент Молдовы Додон сразу после отставки поехал в Москву

Воскресенье, 27 декабря 2020, 11:42
Экс-президент Молдовы Додон сразу после отставки поехал в Москву

Игорь Додон, который до 24 декабря был президентом Молдовы, сразу после инаугурации Майи Санду поехал в Москву.

Как пишет "Европейская правда", об этом експрезидент сам сообщил в Facebook, опубликовав ряд новостей и фото с поездки 25-26 декабря.

Игорь Додон назвал поездку "рабочим визитом" и пишет, что был в Москве вместе со спикером парламента Зинаидой Гречаный, вицеспикером парламента, башканом Гагаузской автономии и мэром Кишинева.

Здоровья и счастья всем рядом со своими близкими !!!

Опубліковано Dodon Igor Субота, 26 грудня 2020 р.

Как рассказывает Додон в своих сообщениях, он встречался с заместителем главы администрации Путина Дмитрием Козаком для обсуждения "стратегического партнерства" между Молдовой и Россией и регионального сотрудничества; также - с главой Госдумы Федерального собрания РФ Вячеславом Володиным.

 

Кроме того, была встреча с лидером партии "Справедливая Россия". С ним говорили о "перспективах сотрудничества" с Партией социалистов Додона и о возможности поставок в Молдову российской вакцины от коронавируса.

Напомним, 24 декабря новый президент Молдовы Майя Санду приняла присягу.

Игорь Додон, его политсила и их союзники в парламенте за последние недели перед этим предприняли ряд шагов, которые создают проблемы для нового президента и страны в целом.

Подробнее об этом читайте в статье: Полный Додон: как пророссийские силы разрушают Молдову накануне инаугурации Майи Санду.

Темы: МолдоваРосcия
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