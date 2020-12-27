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Італія почала вакцинацію з медиків у Римі

Неділя, 27 грудня 2020, 13:16

Майже через 10 місяців після того, як перша людина в країні отримала позитивний результат тесту на коронавірус, Італія почала вакцинувати перших жителів від COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Щеплення вакциною, розробленою Pfizer і BioNTech, першим зробили медичним працівникам римської лікарні Спалланцані у неділю вранці. 

"Вакцинація пройшла дуже добре, і це був хвилюючий історичний момент", - сказала 29-річна медсестра Клаудія Аліверіні державному телеканалу RAINEWS24.

Італія в четвер стала восьмою країною світу, в якій було зареєстровано понад 2 мільйони випадків коронавірусу. 

Італія повідомила про 70 909 смертельних випадки, що є найвищим показником в Європі і п'ятим у світі.

Вакцинація в Італії буде безкоштовною для громадян. Медичні працівники і люди похилого віку стануть першими, кому буде запропоновано добровільне щеплення.

Угорщина і Словаччина почали свої кампанії вакцинації в суботу. Інші країни Європейського Союзу почали вакцинацію в неділю.

Теми: вакцинаціяІталіякоронавірус


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