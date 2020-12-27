Италия начала вакцинацию из медиков в Риме

Почти через 10 месяцев после того, как первый человек в стране получил положительный результат теста на коронавирус, Италия начала вакцинировать первых жителей от COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Прививки вакциной, разработанной Pfizer и BioNTech, первым сделали медицинским работникам римской больницы Спалланцани в воскресенье утром.

"Вакцинация прошла очень хорошо, и это был волнующий исторический момент", - сказала 29-летняя медсестра Клаудия Аливерини государственному телеканалу RAINEWS24.

Италия в четверг стала восьмой страной мира, в которой было зарегистрировано более 2 миллионов случаев коронавируса.

Италия сообщила о 70 909 смертельных случаях, что является самым высоким показателем в Европе и пятым в мире.

Вакцинация в Италии будет бесплатной для граждан. Медицинские работники и пожилые люди станут первыми, кому будет предложено сделать прививки добровольно.

Венгрия и Словакия начали свои кампании вакцинации в субботу. Другие страны Европейского Союза начали вакцинацию в воскресенье.