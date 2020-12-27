Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Италия начала вакцинацию из медиков в Риме

Воскресенье, 27 декабря 2020, 13:16

Почти через 10 месяцев после того, как первый человек в стране получил положительный результат теста на коронавирус, Италия начала вакцинировать первых жителей от COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Прививки вакциной, разработанной Pfizer и BioNTech, первым сделали медицинским работникам римской больницы Спалланцани в воскресенье утром.

"Вакцинация прошла очень хорошо, и это был волнующий исторический момент", - сказала 29-летняя медсестра Клаудия Аливерини государственному телеканалу RAINEWS24.

Италия в четверг стала восьмой страной мира, в которой было зарегистрировано более 2 миллионов случаев коронавируса.

Италия сообщила о 70 909 смертельных случаях, что является самым высоким показателем в Европе и пятым в мире.

Вакцинация в Италии будет бесплатной для граждан. Медицинские работники и пожилые люди станут первыми, кому будет предложено сделать прививки добровольно.

Венгрия и Словакия начали свои кампании вакцинации в субботу. Другие страны Европейского Союза начали вакцинацию в воскресенье.

Темы: вакцинацияИталиякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоЭкс-президент Молдовы Додон сразу после отставки поехал в Москву

Украинскую икону, подаренную Лаврову, вывезли с Донбасса через Россию

Не вакцина: ученые испытывают лекарство, дающее мгновенный иммунитет к COVID

Байден обвинил Трампа в безответственности и предупредил о последствиях

Коронавирус: 6113 новых заражений, 72 человека умерли

Пандемия коронавируса не будет последней: глава ВОЗ

Все новости...
вакцинация
Коронавирус: в Польше началась вакцинация
Мошенники продают фальшивую вакцину от коронавируса – Европол
В ЕС начинают массовою вакцинацию от коронавируса
Последние новости
13:16
Италия начала вакцинацию из медиков в Риме
12:53
За 11 месяцев АЭС выработали 52% всей электроэнергии
12:42
фотоЭкс-президент Молдовы Додон сразу после отставки поехал в Москву
12:36
Шмыгаль: промышленность восстановилась до уровня ноября 2019
12:26
картыНачало недели будет ветреным, с мокрым снегом и дождем
12:14
Швейцария подтвердила первые случаи нового штамма коронавируса
11:53
инфографикаКиев остается лидером по распространению Covid-19
11:30
Коронавирус: в Польше началась вакцинация
11:12
Украинскую икону, подаренную Лаврову, вывезли с Донбасса через Россию
10:56
Елена Зеленская: муж не говорил о втором президентском сроке
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!