На Львівщині запускають систему автофіксації порушень ПДР

30 грудня на автомобільній дорозі Київ–Чоп запрацюють 3 камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Джерело: повідомлення заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького

Деталі: За словами Білошицького, камери працюватимуть:

- на 490 км+400 автодороги, поблизу міста Буськ,

- на 555 км+662 автодороги, поблизу села Солонка,

- на 555 км+730 автодороги, поблизу села Солонка.

Пряма мова: "Ці місця були обрані через велику кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП.

У перший день запуску цієї системи в Києві та Київській області камери автоматичної фіксації зафіксували 57 880 порушень швидкісного режиму. Зараз ця кількість зменшилась в 5 разів, а також в 3 рази зменшилася кількість ДТП в місцях, де були встановлені ці камери".

Додатково: Він також зазначив, що у 2021 році планується встановлення на дорогах України як мінімум 220 камер фіксації, які наразі вже закуплені.

Нагадаємо: Наразі автоматично фіксують правопорушення 45 камер, які розташовані у Києві та Київській області.