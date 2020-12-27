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На Львовщине запускают систему автофиксации нарушений ПДД

Воскресенье, 27 декабря 2020, 13:28

30 декабря на автомобильной дороге Киев-Чоп заработают 3 камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Источник: сообщение заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого

Детали: По словам Билошицкого, камеры будуть работать:

- на 490 км+400 автодороги, вблизи города Буск,

- на 555 км+662 автодороги вблизи села Солонка,

- на 555 км+730 автодороги вблизи села Солонка.

Прямая речь: "Эти места были выбраны из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП.

В первый день запуска этой системы в Киеве и Киевской области камеры автоматической фиксации зафиксировали 57 880 нарушений скоростного режима. Сейчас это количество уменьшилось в 5 раз, а также в 3 раза уменьшилось количество ДТП в местах, где были установлены эти камеры".

Дополнительно: Он также отметил, что в 2021 году планируется установка на дорогах Украины как минимум 220 камер фиксации, которые сейчас уже закуплены.

Напомним: Сейчас автоматически фиксируют правонарушения 45 камер, которые расположены в Киеве и Киевской области.

Украинская правда
Темы: дорогиполиция


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