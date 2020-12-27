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У Путіна повідомили про "припавшу" економіку РФ

Неділя, 27 грудня 2020, 13:16
У Путіна повідомили про припавшу економіку РФ

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що на тлі пандемії Covid-19 російська економіка "істотно припала".

Джерело: Пєсков в ефірі каналу "Росія 1"

Деталі: За словами прес-секретаря Путіна, Росії доведеться "вилазити" з економічної кризи, в яку її втягнув коронавірус. Однак російський чиновник оптимістично заявляє, що РФ має впоратися з економічними проблемами швидше, ніж інші, багатші країни.

Пряма мова: "Давайте подивимося ті країни, які вкачали сотні мільярдів, або навіть трильйон своєї валюти в свої економіки. Хіба це врятувало їх економіку від падіння на 4%?

Так, ми теж припали, і припали істотно, і вилазити з цього будемо весь наступний рік. Але менше, ніж вони".

"Українська правда" у Threads

Теми: економікаРосіяПутін
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