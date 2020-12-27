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У Путина сообщили о "припавшей" экономике РФ

Воскресенье, 27 декабря 2020, 14:16

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на фоне пандемии Covid-19 российская экономика "существенно припала".

Источник: Песков, которого цитирует издание РБК

Детали: По словам пресс-секретаря Путина, России придется "вылезать" из экономического кризиса, в который ее вовлек коронавирус. Однако российский чиновник оптимистично заявляет, что РФ должна справится с экономическими проблемами быстрее, чем другие, более богатые страны.

Прямая речь: "Давайте посмотрим те страны, которые качали сотни миллиардов, или даже триллионы валюты в своей экономике. Разве это спасло их экономику от падения на 4%?

Да, мы тоже припали, и припали существенно, и вылезать из этого будем. Но меньше, чем они".

Темы: экономикаРосcияПутин


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