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У Путина сообщили о "припавшей" экономике РФ

Воскресенье, 27 декабря 2020, 13:16
У Путина сообщили о припавшей экономике РФ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на фоне пандемии Covid-19 российская экономика "существенно припала".

Источник: Песков в эфире канала "Россия 1"

Детали: По словам пресс-секретаря Путина, России придется "вылезать" из экономического кризиса, в который ее вовлек коронавирус. Однако российский чиновник оптимистично заявляет, что РФ должна справится с экономическими проблемами быстрее, чем другие, более богатые страны.

Прямая речь: "Давайте посмотрим те страны, которые вкачали сотни миллиардов, или даже триллион своей валюты в свои экономики. Разве это спасло их экономику от падения на 4%?

Да, мы тоже припали, и припали существенно, и вылезать из этого будем весь следующий год. Но меньше, чем они".

"Украинская правда" в Threads

Темы: экономикаРосcияПутин
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