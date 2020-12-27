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Прем’єр Чехії вакцинувався від коронавірусу в прямому ефірі

Неділя, 27 грудня 2020, 14:34

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш одним з перших отримав дозу вакцини від коронавірусу у прямому ефірі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

Чехія разом з усіма країнами ЄС сьогодні розпочала вакцинацію від коронавірусу своєю першою отриманою партією на 9750 доз від Pfizer-BioNTech. Першими вакцинують медиків, які працюють з хворими на коронавірус.

Андрей Бабіш вакцинувався у Центральному військовому госпіталі у Празі. Одночасно з ним вакцину отримала 95-річна ветеранка Другої світової війни Емілі Репікова. 

 

"Цей рік точно був найгіршим у нашій новітній історії. Дуже багато наших співгромадян померли від коронавірусу, епідемія негативно вплинула на наше повсякденне життя. Вакцина, яку ми отримали - це надія на повернення до нормального життя", - сказав Бабіш у коментарі медіа перед вакцинацією. 

 

Прем’єр сказав, що після уколу не відчув нічого особливого. 

Публічно отримає вакцину також міністр охорони здоров’я Ян Блатни.

На цей час у країні розгорнуті 31 пункт вакцинації, згодом їхня кількість зросте до 200. 

Також Чехія запустить інформаційну кампанію, у якій закликатиме громадян вакцинуватися добровільно. Очікується, що ширші кола населення отримають доступ до вакцини не раніше як наприкінці березня. 

Як вже повідомлялося, з 27 грудня у Чехії знову почне діяти найжорсткіший рівень карантинних обмежень, що передбачає закриття всіх магазинів, окрім продуктових супермаркетів та аптек, а також комендантську годину з 9 вечора до 5 ранку. Таке рішення ухвалили у зв'язку з тим, що щоденний приріст заражень знов почав наближатися до найвищих показників "другої хвилі". 

Так, 24 грудня вперше з початку листопада зареєстрували понад 14 тисяч заражень. 

Теми: вакцинаціяЧехіякоронавірус


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