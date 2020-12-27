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Премьер Чехии вакцинировался от коронавируса в прямом эфире

Воскресенье, 27 декабря 2020, 14:34

Премьер Чехии Андрей Бабиш одним из первых получил дозу вакцины от коронавируса в прямом эфире.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES.

Чехия вместе со всеми странами ЕС сегодня начала вакцинацию от коронавируса своей первой полученной партией на 9750 доз от Pfizer-BioNTech. Первыми вакцинируют медиков, работающих с больными коронавирусом.

Андрей Бабиш вакцинировался в Центральном военном госпитале в Праге. Одновременно с ним вакцину получила 95-летняя ветеранка Второй мировой войны Эмили Репикова.

 

"Этот год точно был худшим в нашей новейшей истории. Очень многие наши сограждане умерли от коронавируса, эпидемия негативно повлияла на нашу повседневную жизнь. Вакцина, которую мы получили - это надежда на возвращение к нормальной жизни", - сказал Бабиш в комментарии медиа перед вакцинацией.

 

Премьер сказал, что после укола не почувствовал ничего особенного.

Публично получит вакцину также министр здравоохранения Ян Блатны.

В настоящее время в стране развернуты 31 пункт вакцинации, впоследствии их количество возрастет до 200.

Также Чехия запустит информационную кампанию, в которой будет призывать граждан вакцинироваться добровольно. Ожидается, что широкие круги населения получат доступ к вакцине не ранее чем в конце марта.

Как уже сообщалось, с 27 декабря в Чехии снова начнет действовать самый жесткий уровень карантина, предусматривающий закрытие всех магазинов, кроме продуктовых супермаркетов и аптек, а также комендантский час с 9 вечера до 5 утра. Такое решение принято в связи с тем, что ежедневный прирост заражений вновь начал приближаться к наивысшим показателям "второй волны".

Так, 24 декабря впервые с начала ноября зарегистрировали более 14 000 заражений.

Темы: вакцинацияЧехиякоронавирус


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