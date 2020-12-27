Силовики на кордоні вилучили у подорожуючого холодну зброю з маркуванням ФСБ
26 грудня прикордонники в пункті пропуску "Сеньківка" запобігли завезенню в Україну холодної зброї з маркуванням ФСБ РФ.
Джерело: повідомлення Держприкордонслужби
Деталі: За даними прикордонників Чернігівського загону, 47-річний українець, повертаючись з РФ додому на автомобілі "Мерседес" російської реєстрації, прихопив з собою заборонені речі.
В його автівці спільна прикордонно-митна оглядова група знайшла два ножі з довжиною леза 15 см та 17 см.
На одному з них було гравіювання із зображенням символіки ФСБ РФ.
Також стало відомо про ще один випадок вилучення холодної зброї у цьому ж пункті пропуску. Під час огляду автомобіля "SsangYong" російської реєстрації, яким з РФ в Україну прямував 55-річний росіянин, прикордонники разом з митниками в багажному відділенні серед речей іноземця виявили дві шаблі та кинджал, ймовірно, східного походження.