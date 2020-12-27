Силовики на кордоні вилучили у подорожуючого холодну зброю з маркуванням ФСБ

26 грудня прикордонники в пункті пропуску "Сеньківка" запобігли завезенню в Україну холодної зброї з маркуванням ФСБ РФ.

Джерело: повідомлення Держприкордонслужби

Деталі: За даними прикордонників Чернігівського загону, 47-річний українець, повертаючись з РФ додому на автомобілі "Мерседес" російської реєстрації, прихопив з собою заборонені речі.

В його автівці спільна прикордонно-митна оглядова група знайшла два ножі з довжиною леза 15 см та 17 см.

На одному з них було гравіювання із зображенням символіки ФСБ РФ.

Також стало відомо про ще один випадок вилучення холодної зброї у цьому ж пункті пропуску. Під час огляду автомобіля "SsangYong" російської реєстрації, яким з РФ в Україну прямував 55-річний росіянин, прикордонники разом з митниками в багажному відділенні серед речей іноземця виявили дві шаблі та кинджал, ймовірно, східного походження.