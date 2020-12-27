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Силовики на границе изъяли у укринца холодное оружие с маркировкой ФСБ

Воскресенье, 27 декабря 2020, 14:13
Силовики на границе изъяли у укринца холодное оружие с маркировкой ФСБ

26 декабря пограничники в пункте пропуска "Сеньковка" предотвратили завоз в Украину холодного оружия с маркировкой ФСБ России.

Источник: сообщение Госпогранслужбы

Детали: По данным пограничников Черниговского отряда, 47-летний украинец, возвращаясь из РФ домой на автомобиле "Мерседес" российской регистрации, прихватил с собой запрещенные вещи.

В его машине погранично-таможенная группа нашла два ножа с длиной лезвия 15 см и 17 см.

На одном из них была гравировка с изображением символики ФСБ РФ.

 
 

Также стало известно про еще один случай изъятия холодного оружия в этом же пункте пропуска. Во время осмотра автомобиля "SsangYong" российской регистрации, которым из РФ в Украину направлялся 55-летний россиянин, пограничники вместе с таможенниками в багажном отделении среди вещей иностранца обнаружили две сабли и кинжал, вероятно, восточного происхождения.

Украинская правда

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Темы: ФСБПограничная службаполиция
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