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Оман відкриває кордони з 29 грудня

Неділя, 27 грудня 2020, 16:07

Влада Оману ухвалила рішення про відкриття сухопутних, повітряних і морських кордонів із вівторка, 29 грудня.

Джерело: Oman Observer

Деталі: Заборона на в'їзд до країни скасовується з 12:00 у вівторок. Наголошується, що для в'їзду в країну туристам необхідно буде пред'явити негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в країну. Ще один тест буде зроблено після прибуття в будь-який із прикордонних пунктів в'їзду.

Також умовою є наявність медичної страховки, що покриває лікування у разі зараження Covid-19.

Нагадаємо: В Омані 27 грудня стартувала кампанія з імунізації. Щеплення від коронавірусу почали робити у спеціалізованій поліклініці Аль Зеб у неділю. Міністр охорони здоров’я Оману був першим, хто отримав вакцину від Covid-19.

Теми: Оманкоронавірусавіа


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