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Оман открывает границы с 29 декабря

Воскресенье, 27 декабря 2020, 16:07

Власти Омана приняли решение об открытии сухопутных, воздушных и морских границ со вторника, 29 декабря.

Источник: Oman Observer

Детали: Запрет на въезд в страну отменяется с 12:00 во вторник. Отмечается, что для въезда в страну туристам необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну. Еще один тест будет сделано по прибытии в любой из пограничных пунктов въезда.

Также условием является наличие медицинской страховки, покрывающей лечение в случае заражения Covid-19.

Напомним: В Омане 27 декабря стартовала кампания по иммунизации. Прививки от коронавируса начали делать в специализированной поликлинике Аль Зеб в воскресенье. Министр здравоохранения страны был первым, кто получил вакцину от Covid-19.

Темы: Оманкоронавирусавиа


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