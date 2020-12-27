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У Польщі перші вакцини отримали медики

Неділя, 27 грудня 2020, 15:30
У Польщі перші вакцини отримали медики

У Польщі, яка сьогодні разом з усіма країнами ЄС починає масову вакцинацію від коронавірусу, перші вакцини отримали медики.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Вакцинація почалася о 8-30 ранку у Варшаві, в Центральному клінічному госпіталі при Міністерстві внутрішніх справ.

Першою вакцину отримала старша медсестра госпіталю.

"Якщо ми хочемо повернутися до нормального життя - а ми всі хочемо - потрібно вакцинуватися. Це не було боляче, і це честь для мене", - прокоментувала вона після вакцинації.  

Наступним вакцину отримав директор госпіталю, далі - ще декілька медиків-співробітників. 

"Від сьогодні ми маємо ефективний інструмент для боротьби з епідемією. Тепер наше "завтра" - у наших руках, і важливо, щоб ми цей інструмент використовували… Що більше людей отримає вакцину - тим вищі шанси, що епідемія скінчиться", - прокоментував міністр охорони здоров’я Адам Недзельський.  

Вакцинація першою партією вакцин, яку отримала Польща - 10 000 доз - має завершитися 31 грудня. Їх розподілили по 72 лікарнях, на базі яких розпочалася вакцинація. 

Першими у Польщі вакцинують медиків, персонал та мешканців будинків для літніх людей, персонал муніципальних центрів соціального забезпечення, працівників аптек тощо, а також працівників медуніверситетів та їхніх студентів. Наступні у черзі - люди поважного віку, поліція та вчителі.

Вакцинація у Польщі є добровільною та безкоштовною. 

Теми: Польщавакцинаціякоронавірус
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