У Польщі перші вакцини отримали медики

У Польщі, яка сьогодні разом з усіма країнами ЄС починає масову вакцинацію від коронавірусу, перші вакцини отримали медики.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Вакцинація почалася о 8-30 ранку у Варшаві, в Центральному клінічному госпіталі при Міністерстві внутрішніх справ.

Першою вакцину отримала старша медсестра госпіталю.

"Якщо ми хочемо повернутися до нормального життя - а ми всі хочемо - потрібно вакцинуватися. Це не було боляче, і це честь для мене", - прокоментувала вона після вакцинації.

Pierwsze szczepienie za nami! pic.twitter.com/apjN1SOFHN — Krzysztof Berenda (@k_berenda) December 27, 2020

Наступним вакцину отримав директор госпіталю, далі - ще декілька медиків-співробітників.

"Від сьогодні ми маємо ефективний інструмент для боротьби з епідемією. Тепер наше "завтра" - у наших руках, і важливо, щоб ми цей інструмент використовували… Що більше людей отримає вакцину - тим вищі шанси, що епідемія скінчиться", - прокоментував міністр охорони здоров’я Адам Недзельський.

Вакцинація першою партією вакцин, яку отримала Польща - 10 000 доз - має завершитися 31 грудня. Їх розподілили по 72 лікарнях, на базі яких розпочалася вакцинація.

Першими у Польщі вакцинують медиків, персонал та мешканців будинків для літніх людей, персонал муніципальних центрів соціального забезпечення, працівників аптек тощо, а також працівників медуніверситетів та їхніх студентів. Наступні у черзі - люди поважного віку, поліція та вчителі.

Вакцинація у Польщі є добровільною та безкоштовною.