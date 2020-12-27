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В Польше первые вакцины получили медики

Воскресенье, 27 декабря 2020, 16:30

В Польше, которая сегодня вместе со всеми странами ЕС начинает массовую вакцинацию от коронавируса, первые вакцины получили медики.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Вакцинация началась в 8-30 утра в Варшаве, в Центральном клиническом госпитале при Министерстве внутренних дел.

Первой вакцину получила старшая медсестра госпиталя.

"Если мы хотим вернуться к нормальной жизни - а мы все хотим, то нужно вакцинироваться. Это не было больно, и это честь для меня", - прокомментировала она после вакцинации.

Следующим вакцину получил директор госпиталя, дальше - еще несколько медиков-сотрудников.

"Отныне у нас есть эффективный инструмент для борьбы с эпидемией. Теперь наше "завтра" - в наших руках, и важно, чтобы мы этот инструмент использовали ... Чем больше людей получит вакцину - тем выше шансы, что эпидемия закончится", - прокомментировал министр зравоохранения Адам Недзельский.

Вакцинация первой партией вакцин, которую получила Польша - 10 000 доз - должна завершиться 31 декабря. Их распределили по 72 больницах, на базе которых началась вакцинация.

Первыми в Польше вакцинируют медиков, персонал и жителей домов престарелых, персонал муниципальных центров социального обеспечения, работников аптек и т.д., а также работников медуниверситетов и их студентов. Следующие в очереди - люди почтенного возраста, полиция и учителя.

Вакцинация в Польше является добровольной и бесплатной.

Темы: Польшавакцинациякоронавирус


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