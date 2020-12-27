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Британія планує з 4 січня почати щеплення вакциною AstraZeneca - ЗМІ

Неділя, 27 грудня 2020, 16:54
Британія планує з 4 січня почати щеплення вакциною AstraZeneca - ЗМІ

Влада Британії планує почати щеплення вакциною від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca, яка розробила препарат спільно з Оксфордським університетом, з 4 січня. 

Про це в неділю повідомила газета The Sunday Telegraph з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

За даними видання, вакцина буде схвалена британським медичними регулятором за кілька днів.

Уряд Британії сподівається ввеcти першу дозу оксфордської вакцини або вакцини Pfizer/Biontech 2 мільйонам осіб протягом наступних двох тижнів, повідомляє газета.

Публікацію видання прокоментувало міністерство охорони здоров'я Британії. Воно заявило, що регулюючому органу MHRA потрібен час для проведення оцінки вакцини AstraZeneca.

"Тепер ми повинні дати MHRA час для виконання своєї важливої роботи, і ми повинні дочекатися його рішення", - заявила прессекретар міністерства.

У першій половині січня в Британії планують відкрити центри масової вакцинації, під які будуть переобладнані конференц-зали та спортивні об'єкти.

Оксфордська вакцина не вимагає зберігання при наднизьких температурах і коштує дешевше, ніж препарат Pfizer/Biontech.

Велика Британія 8 грудня першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу препаратом Pfizer/Biontech.

Раніше повідомлялося, що уряд Британії вирішив поширити максимальний рівень карантинних обмежень на більшу кількість районів Англії, де виявили новий штам коронавірусу.

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Теми: Велика Британіявакцинаціякоронавірус
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