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Британия планирует с 4 января начать прививки вакциной AstraZeneca - СМИ

Воскресенье, 27 декабря 2020, 17:54

Власти Британии планируют начать прививки вакциной от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, которая разработала препарат совместно с Оксфордским университетом, с 4 января.

Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

По данным издания, вакцина будет одобрена британским медицинским регулятором через несколько дней.

Правительство Великобритании надеется ввести первую дозу оксфордской вакцины или вакцины Pfizer/Biontech 2 миллионам человек в течение следующих двух недель, сообщает газета.

Публикацию издания прокомментировало министерство здравоохранения Великобритании. Оно заявило, что регулирующему органу MHRA нужно время для проведения оценки вакцины AstraZeneca.

"Теперь мы должны дать MHRA время для выполнения своей важной работы, и мы должны дождаться его решения", - заявила пресс-секретарь министерства.

В первой половине января в Великобритании планируют открыть центры массовой вакцинации, под которые будут переоборудованы конференц-залы и спортивные объекты.

Оксфордская вакцина не требует хранения при сверхнизких температурах и стоит дешевле, чем препарат Pfizer/Biontech.

Великобритания 8 декабря первой из стран Запада начала программу массовой вакцинации населения от коронавируса препаратом Pfizer/Biontech.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании решило распространить максимальный уровень карантина на большее количество районов Англии, где обнаружили новый штамм коронавируса.

Темы: Великобританиявакцинациякоронавирус


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