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В Минске впервые не анонсировали акцию протеста, задержанных немного

Воскресенье, 27 декабря 2020, 20:20

В 141-й день протестов против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в разных частях Минска прошли локальные акции, задержано более 20 человек.

Источник: белорусская служба Радио Свобода

Детали: Это был первый раз с начала протестов, когда о воскресной акции не объявили в телеграм-каналах.

Небольшие акции начались рано утром, еще затемно. Фото и видео с ними опубликовали телеграм-каналы и социальные сети.

Так, в районе столичного подшипникового и тракторного заводов прошла колонна с бело-красно-белыми флагами, скандируя "Жыве Беларусь!". На улице Маяковского группа местных жителей с бело-красно-белыми флагами провела "совместную зарядку". Затем еще одна группа местных жителей прошла маршем по району. Жители микрорайона Малиновка провели утренний локальный марш. Жители Первомайского района выстроились вдоль проспекта Независимости в цепь солидарности с бело-красно-белой символикой.

Небольшие акции протеста прошли в разных районах Минска. Также акции прошли возле станций метро "Пушкинская", где встретились две колонны протестующих, и "Спортивная", возле Минского велозавода, на улицах Максима Богдановича, Янки Мавра, Розы Люксембург, Матусевича, Сурганова, Орловской, Логойском тракте.

Акции прошли также в других населенных пунктах Беларуси: Барановичах, Гомеле, Гродно, Жодино, Заславле, Кобрине, Лиде, Могилеве, в нескольких поселках Минской области.

Сообщается, что на улицах Минска было мало силовиков, по сравнению с прошлыми воскресеньями.

Волонтеры сообщили имена 23 задержанных во время акций протеста в телеграм-канале @spiski_okrestina по состоянию на 20:00. Это в 10-15 раз меньше, чем в предыдущие воскресенья. При этом правозащитный центр "Весна" сообщает о 13 задержаниях в Беларуси.

Справка: После президентских выборов 9 августа протестующие продолжают требовать отставки Александра Лукашенко и проведения новых справедливых выборов, освобождения политических заключенных и ответственности за избиение и пытки мирных демонстрантов. Уже почти два месяца воскресные митинги проходят в новом формате – участники собираются на местные марши во дворах и районах.

Темы: БеларусьакцииЛукашенко


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