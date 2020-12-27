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Головний інфекціоніст США вважає, що найгірший етап пандемії ще попереду

Неділя, 27 грудня 2020, 21:18
usnews.com

Голова Центру інфекційних та алергічних захворювань США доктор Ентоні Фаучі заявив, що найгірший етап пандемії не позаду, а попереду.

Джерело: Фаучі в інтерв’ю CNN, пише Голос Америки

Деталі: На думку головного інфекціоніста США, новий сплеск поширення вірусу в країні може бути пов’язаний із періодом зимових свят, який багато американців проводять у колі друзів та родини.

Пряма мова: "Ми дуже ймовірно можемо побачити післясвятковий спалах, я маю на увазі Різдво та Новий рік".

"З рівнем госпіталізації в 120 тисяч людей щодня, зараз ми дійсно в критичній фазі".

Деталі: Лікар додав, що попри рекомендації лікарів залишатися вдома, людям складно бути наодинці в період свят, тому він не очікує, що це станеться.

Також Фаучі висловив свій прогноз щодо того, коли після вакцинації в американців з’явиться колективний імунітет до вірусу.

Пряма мова: "Я думаю, що можливо, це станеться до середини-кінця наступного літа. Тож я сподіваюсь, що до осені ми отримаємо цей необхідний (для колективного імунітету - ред.) відсоток людей".

Що передувало: Раніше про загрозу нового спалаху вірусу говорив новообраний президент США Джо Байден.

"Експерти кажуть, що справи погіршаться, незалежно від вакцини. Наш середній рівень смертності щодня – близько 3000 людей. Це означає, що ми втратимо ще десятки тисяч життів в наступні місяці, і вакцина не зможе цього зупинити", - сказав Байден.

Теми: СШАкоронавірус


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