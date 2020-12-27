Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головний інфекціоніст США вважає, що найгірший етап пандемії ще попереду

Неділя, 27 грудня 2020, 20:18
Головний інфекціоніст США вважає, що найгірший етап пандемії ще попереду
usnews.com

Голова Центру інфекційних та алергічних захворювань США доктор Ентоні Фаучі заявив, що найгірший етап пандемії не позаду, а попереду.

Джерело: Фаучі в інтерв’ю CNN, пише Голос Америки

Деталі: На думку головного інфекціоніста США, новий сплеск поширення вірусу в країні може бути пов’язаний із періодом зимових свят, який багато американців проводять у колі друзів та родини.

Пряма мова: "Ми дуже ймовірно можемо побачити післясвятковий спалах, я маю на увазі Різдво та Новий рік".

"З рівнем госпіталізації в 120 тисяч людей щодня, зараз ми дійсно в критичній фазі".

Деталі: Лікар додав, що попри рекомендації лікарів залишатися вдома, людям складно бути наодинці в період свят, тому він не очікує, що це станеться.

Також Фаучі висловив свій прогноз щодо того, коли після вакцинації в американців з’явиться колективний імунітет до вірусу.

Пряма мова: "Я думаю, що можливо, це станеться до середини-кінця наступного літа. Тож я сподіваюсь, що до осені ми отримаємо цей необхідний (для колективного імунітету - ред.) відсоток людей".

Що передувало: Раніше про загрозу нового спалаху вірусу говорив новообраний президент США Джо Байден.

"Експерти кажуть, що справи погіршаться, незалежно від вакцини. Наш середній рівень смертності щодня – близько 3000 людей. Це означає, що ми втратимо ще десятки тисяч життів в наступні місяці, і вакцина не зможе цього зупинити", - сказав Байден.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фотоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

Усі новини...
США
Ще один приклад жорстокості Кремля – Блінкен про російську атаку на Львів
У Пентагоні прокоментували можливість надання Україні касетних боєприпасів
США оголосять про новий пакет допомоги Україні з касетними снарядами – ЗМІ
Останні новини
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фотоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
Усі новини...
Реклама: