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Главный инфекционист США считает, что худший этап пандемии еще впереди

Воскресенье, 27 декабря 2020, 20:18
Главный инфекционист США считает, что худший этап пандемии еще впереди
usnews.com

Председатель Центра инфекционных и аллергических заболеваний США доктор Энтони Фаучи заявил, что худший этап пандемии не позади, а впереди.

Источник: Фаучи в интервью CNN, пишет Голос Америки

Детали: По мнению главного инфекциониста США, новый всплеск распространения вируса в стране может быть связан с периодом зимних праздников, который многие американцы проводят в кругу друзей и семьи.

Прямая речь: "Мы очень вероятно можем увидеть послепраздничную вспышку, я имею в виду Рождество и Новый год".

"С уровнем госпитализации в 120 тысяч человек в день, сейчас мы действительно в критической фазе".

Детали: Врач добавил, что несмотря на рекомендации врачей оставаться дома, людям сложно быть наедине в период праздников, поэтому он не ожидает, что это произойдет.

Также Фаучи высказал свой прогноз относительно того, когда после вакцинации у американцев появится коллективный иммунитет к вирусу.

Прямая речь: "Я думаю, что возможно, это произойдет к середине-концу следующего лета. Поэтому я надеюсь, что к осени мы получим этот необходимый (для коллективного иммунитета – ред.) процент людей".

Что предшествовало: Ранее об угрозе новой вспышки вируса говорил новоизбранный президент США Джо Байден.

"Эксперты говорят, что дела ухудшатся, независимо от вакцины. Наш средний уровень смертности ежедневно – около 3000 человек. Это значит, что мы потеряем еще десятки тысяч жизней в последующие месяцы, и вакцина не сможет этого остановить", – сказал Байден.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАкоронавирус
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