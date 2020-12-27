Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Новий рік буде тепло, у Києві до +10

Неділя, 27 грудня 2020, 21:48
На Новий рік буде тепло, у Києві до +10

На Новий рік в Україні прогнозується тепла погода, у ряді регіонів пройдуть дощі.

Джерело: синоптик Наталка Діденко в Facebook, Укргідрометцентр

Дослівно Діденко: "Тенденція на Новий рік, на 31.12-1.01: тепла погода.

З опадами будемо визначатися поступово. Хоча зрозуміло, які можуть бути опади за денної температури повітря +5+10 градусів, на Сході +2+5 градусів.

Але окрім "плюсів" температурних є у цьому й "плюси" людські – народ, який зустрічатиме Новий рік на вулиці, не сильно змерзне".

Деталі: Як повідомляє Укргідрометцентр, 31 грудня на більшості території України буде тепло.

 

У Києві денна температура +8+10 градусів, у південних областях – до +12.

На заході України прохолодніше – вдень +4+8 тепла, очікуються дощі. На сході ще холодніше – вночі температура опуститься до 1 морозу, вдень +1+4 тепла.

 

1 січня прогнозується більш холодна погода. У Києві вдень +6+8 градусів, на півночі й заході +2+6, на сході +3+4, у південних областях +7+10, у Криму до +13. У східних та південних областях дощі.

Українська правда
Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фотоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

Усі новини...
погода
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
Останні новини
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фотоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
Усі новини...
Реклама: