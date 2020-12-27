На Новий рік буде тепло, у Києві до +10

На Новий рік в Україні прогнозується тепла погода, у ряді регіонів пройдуть дощі.

Джерело: синоптик Наталка Діденко в Facebook, Укргідрометцентр

Дослівно Діденко: "Тенденція на Новий рік, на 31.12-1.01: тепла погода.

З опадами будемо визначатися поступово. Хоча зрозуміло, які можуть бути опади за денної температури повітря +5+10 градусів, на Сході +2+5 градусів.

Але окрім "плюсів" температурних є у цьому й "плюси" людські – народ, який зустрічатиме Новий рік на вулиці, не сильно змерзне".

Деталі: Як повідомляє Укргідрометцентр, 31 грудня на більшості території України буде тепло.

У Києві денна температура +8+10 градусів, у південних областях – до +12.

На заході України прохолодніше – вдень +4+8 тепла, очікуються дощі. На сході ще холодніше – вночі температура опуститься до 1 морозу, вдень +1+4 тепла.

1 січня прогнозується більш холодна погода. У Києві вдень +6+8 градусів, на півночі й заході +2+6, на сході +3+4, у південних областях +7+10, у Криму до +13. У східних та південних областях дощі.