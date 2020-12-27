На Новый год будет тепло, в Киеве до +10

На Новый год в Украине прогнозируется теплая погода, в ряде регионов пройдут дожди.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Дословно Диденко: "Тенденция на Новый год, на 31.12-1.01: теплая погода.

С осадками будем определяться постепенно. Хотя понятно, какие могут быть осадки при дневной температуре воздуха +5+10 градусов, на Востоке +2+5 градусов.

Но кроме "плюсов" температурных, есть в этом и "плюсы" человеческие – народ, который будет встречать Новый год на улице, не сильно замерзнет".

Детали: Как сообщает Укргидрометцентр, 31 декабря на большей части территории Украины будет тепло.

В Киеве дневная температура +8+10 градусов, в южных областях – до +12.

На западе Украины прохладнее – днем ​​+4+8 тепла, ожидаются дожди. На востоке еще холоднее – ночью температура опустится до 1 мороза, днем ​​+1+ 4 тепла.

1 января прогнозируется более холодная погода. В Киеве днем ​​+6+8 градусов, на севере и западе +2+6, на востоке +3+4, в южных областях +7+10, в Крыму до +13. В восточных и южных областях дожди.