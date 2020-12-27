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У посольстві розповіли, кому не потрібен карантин при в'їзді до Польщі

Неділя, 27 грудня 2020, 23:54

Польща з 28 грудня по 17 січня вводить обмеження у зв'язку з коронавірусом, що передбачають 10-денний карантин для осіб, які в’їжджають до Польщі організованим транспортом.

Джерело: посольство України в Польщі

Деталі: Посольство публікує інформацію про те, які категорії громадян України мають право в'їзду на територію Польщі в цей період та які звільняються від обов'язкового перебування на карантині в Польщі.

Зокрема, від обов'язкового карантину звільнено:

  • осіб, які мають довідку про наявність у них щеплення від COVID-19;
  • водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, чия професійна діяльність пов’язана із сферою міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та які в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;
  • пасажирів суден, які курсують, не запливаючи у порти третіх країн, між портами держав-членів Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) - Сторони Угоди про Європейський економічний простір;
  • осіб, які здобувають освіту у Польщі, а також, науковців, котрі проводять дослідження на території Польщі;
  • працівників дипломатичних та консульських установ, представників міжнародних організацій та членів їхніх сімей, а також інших осіб, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;
  • осіб, які виконують роботи на сільськогосподарських підприємствах, розташованих у прикордонних територіях обох країн;
  • спортсменів, тренерів, лікарів, фізіотерапевтів, суддів, акредитованих журналістів, які в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах та мають підтверджуючі документи від організатора змагань;
  • медичних працівників, які в’їжджають на територію Польщі з метою працевлаштування у сфері охорони здоров’я. 
  • осіб, які перетинають державний кордон Польщі, що становить внутрішній кордон ЄС, у рамках, або з метою виконання службових обов’язків.

Повний перелік підстав для в'їзду до Польщі та умов скасування 10-денного карантину розміщено на сайті посольства.

Українська правда


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