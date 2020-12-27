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Кому не нужен карантин при въезде в Польшу – разъяснение

Воскресенье, 27 декабря 2020, 22:54
Кому не нужен карантин при въезде в Польшу – разъяснение

Польша с 28 декабря по 17 января вводит ограничения в связи с коронавирусом, предусматривающие 10-дневный карантин для лиц, въезжающих в Польшу организованным транспортом.

Источник: Посольство Украины в Польше

Детали: Посольство публикует информацию о том, какие категории граждан Украины имеют право въезда на территорию Польши в этот период и какие освобождаются от обязательного пребывания на карантине в Польше.

В частности, от обязательного карантина освобождены:

  • лица, имеющие справку о наличии у них прививки от COVID-19;
  • водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжающие на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;
  • пассажиры судов, курсирующих, не заплывая в порты третьих стран, между портами государств-членов Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве;
  • лица, получающие образование в Польше, а также ученые, которые проводят исследования на территории Польши;
  • работники дипломатических и консульских учреждений, представители международных организаций и члены их семей, а также другие лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта;
  • лица, выполняющие работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;
  • спортсмены, тренера, врачи, физиотерапевты, судьи, аккредитованные журналисты, въезжающие в Польшу для участия в спортивных мероприятиях и имеющие подтверждающие документы от организатора соревнований;
  • медицинские работники, въезжающие на территорию Польши с целью трудоустройства в сфере здравоохранения.
  • лица, пересекающие государственную границу Польши, которая составляет внутреннюю границу ЕС, в рамках или с целью выполнения служебных обязанностей.

Полный перечень оснований для въезда в Польшу и условий отмены 10-дневного карантина размещен на сайте посольства.

Украинская правда

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Темы: карантинПольша
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