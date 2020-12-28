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Перші випадки мутованого коронавірусу виявили у Швейцарії

Понеділок, 28 грудня 2020, 00:34

Штам коронавірусу VOC 202012/01, який вперше було виявлено у Великій Британії, зафіксували у Швейцарії.

Джерело: видання SRF з посиланням на МОЗ Швейцарії

Деталі: У МОЗ зазначають, що новий штам коронавірусу підтверджено поки у трьох осіб. У двох пацієнтів його виявили декілька днів тому, у третього - у суботу, 26 грудня.

Дослівно: "Усіх контактних осіб ідентифіковано, вони перебувають на карантині".

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. 

За даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу

Теми: коронавірус
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