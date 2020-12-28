Перші випадки мутованого коронавірусу виявили у Швейцарії
Понеділок, 28 грудня 2020, 00:34
Штам коронавірусу VOC 202012/01, який вперше було виявлено у Великій Британії, зафіксували у Швейцарії.
Джерело: видання SRF з посиланням на МОЗ Швейцарії
Деталі: У МОЗ зазначають, що новий штам коронавірусу підтверджено поки у трьох осіб. У двох пацієнтів його виявили декілька днів тому, у третього - у суботу, 26 грудня.
Дослівно: "Усіх контактних осіб ідентифіковано, вони перебувають на карантині".
Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01.
За даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.
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