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Первые случаи мутировавшего коронавируса обнаружили в Швейцарии

Понедельник, 28 декабря 2020, 01:34

Штамм коронавируса VOC 202012/01, который впервые был обнаружен в Великобритании, зафиксировали в Швейцарии.

Источник: SRF со ссылкой на Минздрав Швейцарии

Детали: В Минздраве отмечают, что новый штамм коронавируса подтверждено пока у трех человек. У двух пациентов его обнаружили несколько дней назад, у третьего - в субботу, 26 декабря.

Дословно: "Всех контактных лиц идентифицировано, они находятся на карантине".

Справка: В конце 2020 в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

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Темы: коронавирус


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