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Посол США в Росії відмовився робити щеплення російською "вакциною"

Понеділок, 28 грудня 2020, 02:47

Посол США в Росії Джон Салліван відмовився від пропозиції чиновників МЗС РФ, які пропонували йому зробити щеплення від коронавірусу російський препаратом "Спутник V", який ті називають вакциною.

Джерело: прессекретар американської дипмісії у Москві Ребекка Росс в Twitter

Пряма мова: "Посол Салліван дякує Міністерству закордонних справ Росії за пропозиції вакцини, проте він би не хотів приймати дозу SputnikV, призначену для громадян Росії. Ми щасливі, що дві американські вакцини затверджені і вже допомагають людям боротися з COVID-19 в ЄС, Великій Британії, Латинській Америці і США".

Деталі: Напередодні Салліван опублікував лист до Санта-Клауса, в якому заявляв, що "поводився дуже добре, носив маску, дотримувався дистанції" і попросив у подарунок вакцину, хокейну ключку і кросівки для бігу.

Пряма мова: "Однак, якщо МЗС РФ слідкує за нашими святковими побажання і, мабуть, має контакти з Дідом Морозом, найкращим подарунком буде негайне звільнення незаконно затриманих громадян США".

Теми: вакцинаціякоронавірус


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