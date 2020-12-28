Посол США в России отказался делать прививку российской "вакциной"

Посол США в России Джон Салливан отказался от предложения чиновников МИД РФ, которые предлагали ему сделать прививку от коронавируса российский препаратом "Спутник V", который они называют вакциной.

Источник: пресс секретарь американской дипмиссии в Москве Ребекка Росс в Twitter

Прямая речь: "Посол Салливан благодарит Министерство иностранных дел России за предложения вакцины, однако он бы не хотел принимать дозу SputnikV, предназначенную для граждан России. Мы счастливы, что две американские вакцины утверждены и уже помогают людям бороться с COVID-19 в ЕС, Великобритании, Латинской Америке и США".

Детали: Накануне Салливан опубликовал письмо к Санта-Клаусу, в котором заявлял, что "вел себя очень хорошо, носил маску, соблюдал дистанцию" и попросил в подарок вакцину, хоккейную клюшку и кроссовки для бега.

Прямая речь: "Однако, если МИД РФ следит за нашими праздничными пожелания и, видимо, контакты с Дедом Морозом, лучшим подарком будет немедленном освобождении незаконно задержанных граждан США".