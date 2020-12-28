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Трампа нарешті підписав бюджет США на 2021 рік

Понеділок, 28 грудня 2020, 03:58

Президент США Дональд Трамп підписав проект бюджету на 2021 рік, в тому числі пакет заходів зі стимулювання економіки в зв'язку з пандемією COVID-19

Джерело: CNN. Заступник прес-секретаря Білого дому Джадд Дір в Twitter

Пряма мова: "Президент Дональд Трамп підписав H.R. 133, законопроект про виділення бюджетних коштів на фінансовий рік, закінчується 30 вересня 2021 року, який передбачає виділення екстреної допомоги та коштів на боротьбу з коронавірусів".

Деталі: Як повідомляють джерела CNN, Трамп коливався з рішення і кілька разів відкладав підписання документу.

Схвалений президентом бюджет дозволить уникнути так званого "шатдаун" – призупинення роботи уряду.

Теми: СШАТрамп


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