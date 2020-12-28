Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп нарешті підписав бюджет США на 2021 рік

Понеділок, 28 грудня 2020, 02:58
Трамп нарешті підписав бюджет США на 2021 рік

Президент США Дональд Трамп підписав проект бюджету на 2021 рік, в тому числі пакет заходів зі стимулювання економіки в зв'язку з пандемією COVID-19

Джерело: CNN. Заступник прес-секретаря Білого дому Джадд Дір в Twitter

Пряма мова: "Президент Дональд Трамп підписав H.R. 133, законопроект про виділення бюджетних коштів на фінансовий рік, який закінчується 30 вересня 2021 року. Він передбачає виділення екстреної допомоги та коштів на боротьбу з коронавірусом".

Деталі: Як повідомляють джерела CNN, Трамп коливався з рішення і кілька разів відкладав підписання документу.

Схвалений президентом бюджет дозволить уникнути так званого "шатдаун" – призупинення роботи уряду.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

Усі новини...
США
У Пентагоні прокоментували можливість надання Україні касетних боєприпасів
США оголосять про новий пакет допомоги Україні з касетними снарядами – ЗМІ
Ексдиректор ЦРУ закликав посилити тиск на Росію: Путін у дуже-дуже складній ситуації
Останні новини
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
Усі новини...
Реклама: