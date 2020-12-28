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Трамп наконец подписал проект бюджета на 2021 год

Понедельник, 28 декабря 2020, 02:58
Трамп наконец подписал проект бюджета на 2021 год

Президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 год, в том числе пакет мер по стимулированию экономики в связи с пандемией COVID-19

Источник: CNN. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в Twitter

Прямая речь: "Президент Дональд Трамп подписал H.R. 133, законопроект о выделении бюджетных средств на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, который предусматривает выделение экстренной помощи и средств на борьбу с коронавирусом".

Детали: Как сообщает источники CNN, Трамп колебался с решением и несколько раз откладывал подписание документа.

Одобренный президентом бюджет позволит избежать так называемого "шатдауна" – приостановки работы правительства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрамп
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