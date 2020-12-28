Ще в одній країні Європи виявили мутований коронавірус
Штам коронавірусу VOC 202012/01, який вперше було виявлено у Великій Британії, зафіксували у Норвегії.
Джерело: Норвезький інститут суспільної охорони здоров'я, передає Reuters
Деталі: Новий штам вірусу виявили у двох людей в різних регіонах країни. Обидві людини були протестовані та ізольовані. Медики намагаються відстежити ланцюжок контактів заражених.
Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01.
За даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.
Мутований коронавірус вже виявили у Швейцарії, Франції, Японії, Швеції, Іспанії та Лівані.
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