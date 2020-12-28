Еще в одной стране Европы обнаружили мутировавший коронавирус

Штамм коронавируса VOC 202012/01, который впервые был обнаружен в Великобритании, зафиксировали в Норвегии.

Источник: Норвежский институт общественного здравоохранения, передает Reuters

Детали: Новый штамм вируса обнаружили у двух человек в разных регионах страны. Оба человека были протестированы и изолированы. Медики пытаются отследить цепочку контактов зараженных.

Справка: В конце 2020 в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

Мутировавший коронавирус уже обнаружили в Швейцарии, Франции, Японии, Швеции, Испании и Ливане.

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