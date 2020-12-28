В Україні погіршується погода

У понеділок в Україні погіршаться погодні умови: сильний вітер, на дорогах ожеледиця.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Київавтодор

Дослівно ДСНС: "28 грудня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, у південних, центральних, західних та північних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності)".

Деталі: На Київщині 28 грудня вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Попереджається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Київавтодор повідомляє, що в столиці ведуть превентивну обробку доріг і тротуарів протиожеледними засобами.

Близько 7-ї ранку у деяких районах столиці розпочались опади: дощ за температури -1°С.

Першочергово обробляють мости і шляхопроводи, підйоми і спуски, вулиці з бруківки, тротуари, сходи підземних переходів.