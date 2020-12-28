Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Україні погіршується погода

Понеділок, 28 грудня 2020, 08:42

У понеділок в Україні погіршаться погодні умови: сильний вітер, на дорогах ожеледиця.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Київавтодор

Дослівно ДСНС: "28 грудня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, у південних, центральних, західних та північних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності)".

Деталі: На Київщині 28 грудня вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Попереджається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.   

Київавтодор повідомляє, що в столиці ведуть превентивну обробку доріг і тротуарів протиожеледними засобами.

 

Близько 7-ї ранку у деяких районах столиці розпочались опади: дощ за температури -1°С.

Першочергово обробляють мости і шляхопроводи, підйоми і спуски, вулиці з бруківки, тротуари, сходи підземних переходів.

 

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Коронавірус в Україні: за добу виявили 4 385 заражень

фотоНа Софійську площу повернули знятий з ялинки капелюх

фото, відеоУ Мінську вперше не анонсували акцію протесту, затриманих небагато

У Кремлі заявили, що врегулювання на Донбасі стає все складнішим

На Львівщині запускають систему автофіксації порушень ПДР

фотоЕкспрезидент Молдови Додон відразу після відставки поїхав до Москви

Усі новини...
погода
На Новий рік буде тепло, у Києві до +10
Погіршення погоди може ускладнити рух транспорту – ДСНС
Початок тижня буде вітряним, з мокрим снігом та дощем
Останні новини
09:04
відеоРазумков охарактеризував свої відносини із Зеленським
08:42
В Україні погіршується погода
08:29
В Австрії через ажіотаж зачиняють гірськолижні курорти
08:13
Коронавірус в Україні: за добу виявили 4 385 заражень
08:00
Головні новини неділі і ночі: на Софійську площу повернули капелюх, камери фотофіксації на трасі Київ-Чоп
07:47
Росія на Донбасі здійснила 6 обстрілів. Без втрат
06:08
В світі діагностовано 81 мільйон випадків зараження COVID, 57 мільйонів хворих вже вилікувалися
04:51
Ще в одній країні Європи виявили мутований коронавірус
04:40
Силовики Лукашенка в 11-й раз затримали 63-річну активістку
03:58
Трамп нарешті підписав бюджет США на 2021 рік
Усі новини...