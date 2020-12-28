В Украине ухудшается погода

В понедельник в Украине ухудшатся погодные условия: сильный ветер, на дорогах гололедица.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Киевавтодор

Дословно ГСЧС: "28 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, в южных, центральных, западных и северных областях гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности)".

Детали: В Киевской области 28 декабря утром и днем ​​порывы ветра 15-20 м/с, гололед, на дорогах гололедица.

Предупреждается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Киевавтодор сообщает, что в столице ведется превентивная обработка дорог и тротуаров противогололедными средствами.

Около 7 утра в некоторых районах столицы начались осадки: дождь при температуре -1 ° С.

Первоначально обрабатывают мосты и путепроводы, подъемы и спуски, улицы из брусчатки, тротуары, лестницы подземных переходов.