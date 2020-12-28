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У Бельгії після візиту Санти померли 23 мешканці будинку для літніх людей

Понеділок, 28 грудня 2020, 09:16

23 мешканців будинку для літніх людей в Бельгії померли, заразившись коронавірусом, після візиту Санта-Клауса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Десятки людей заразилися в будинку для літніх людей у місті Мол в провінції Антверпен на початку цього місяця 4 грудня, спалах був зафіксований через кілька днів після візиту чоловіка, який був заражений коронавірусом, але не знав про це.

Як повідомив вірусолог Марк Ван Ранст в п'ятницю, більшість зі 125 осіб в будинку для літніх людей були інфіковані одним і тим же джерелом.

Однак поки незрозуміло, чи був візит Санти причиною спалаху, адже влада досі розслідує подію. Чоловік регулярно приходив в будинок для людей похилого віку як волонтер і також міг заразитися від мешканця будинку або співробітника.

Згідно з останніми дослідженнями, проведеними Левенським університетом, 97 жителів та 17 співробітників і сам Санта є носіями одного і того ж штаму вірусу.

Теми: коронавірусБельгія


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