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В Бельгии после визита Санты умерли 23 жителя дома престарелых

Понедельник, 28 декабря 2020, 09:16

23 жителя дома престарелых в Бельгии погибли, заразившись коронавирусом, после визита Санта-Клауса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Десятки человек заразились в доме престарелых в городе Мол в провинции Антверпен в начале этого месяца 4 декабря, вспышка была зафиксирована через несколько дней после визита человека, который был заражен коронавирусом, но не знал об этом.

Как сообщил вирусолог Марк Ван Ранст в пятницу, большинство из 125 человек в доме престарелых были инфицированы одним и тем же источником.

Однако пока неясно, был ли визит Санты причиной вспышки, ведь власти до сих пор расследуют происшествие. Мужчина регулярно приходил в дом престарелых как волонтер и также мог заразиться от жителя дома или сотрудника.

Согласно последним исследованиям, проведенным Левенским университетом, 97 жителей и 17 сотрудников и сам Санта являются носителями одного и того же штамма вируса.

Темы: коронавирусБельгия


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