Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Чотири роки тюрми в Китаї отримала журналістка, яка висвітлювала спалах COVID-19 в Ухані

Понеділок, 28 грудня 2020, 10:45

Китайський суд виніс вирок громадській журналістці Жань Жан, яка повідомляла про початок коронавірусної епідемії у місті Ухань в лютому 2020 року: чотири роки ув’язнення.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: 37-річна колишня юристка Жань записувала відео переповнених крематоріїв і лікарень, які широко розходилися соцмережами. Ці кадри показували, як місто намагається протидіяти поширенню COVID-19 на початку спалаху.

Жінку звинуватили у "пошуку приводів для сварок та провокуванні турбот" за її висвітлення хаотичної першої реакції на перші випадки.

За словами адвоката жінки Рена Куаннью, є підстави турбуватися про здоров’я Жань. Вона оголосила голодування в червні, з того часу її годували силоміць через ніс.

Адвокат журналістки зазначив, що минулого тижня вона пообіцяла відмовлятися від їжі "до самого кінця", якщо отримає важкий вирок.

Жань Жан – перша з групи громадських журналістів, яких затримали раніше цього року через висвітлення ситуації в Ухані.

Нагадаємо: Китай наражався на критику через першу реакцію на поширення коронавірусу, в тому числі на обвинувачення в приховуванні інформації про збудника та захворювання. Тільки 17 грудня Пекін погодився прийняти слідчу групу Всесвітньої організації охорони здоров’я надіслати групу розслідувачів, яка має виявити походження коронавірусу SARS-CoV-2.

Теми: коронавірусКитай


powered by lun.ua
Головне сьогодні

доповненоГолова КС не з'явився для вручення підозри, Офіс генпрокурора робить наступний хід

Коронавірус на спаді. Степанов пояснив, чому січневий локдаун не скасують

Коронавірус в Україні: за добу виявили 4 385 заражень

Кому не потрібен карантин при в'їзді до Польщі – роз'яснення

фотоНа Софійську площу повернули знятий з ялинки капелюх

фото, відеоУ Мінську вперше не анонсували акцію протесту, затриманих небагато

Усі новини...
коронавірус
Без гірськолижних трас і пересування на Новий рік: Польща посилила карантин
Коронавірус на спаді. Степанов пояснив, чому січневий локдаун не скасують
У Бельгії після візиту Санти померли 23 мешканці будинку для літніх людей
Останні новини
12:12
Коронавірус не скидає обертів у Києві: плюс 851 хворий за добу
11:55
Pfizer на день відклала доставку нової партії вакцини до Іспанії
11:46
Ворог обстріляв Чермалик: поранено бійця ООС
11:45
У Мін'юсті назвали найоригінальніші імена новонароджених 2020 року: Зеленський, Яник, Луна, Імперія
11:37
Азербайджан заявив про загибель свого військового у Нагірному Карабаху
11:34
Суд відкрив провадження щодо банкрутства компанії Гладковського
11:23
МОЗ обіцяє купувати далі ліки від COVID-19 з недоведеною ефективністю, хоча ВООЗ проти
11:16
доповненоГолова КС не з'явився для вручення підозри, Офіс генпрокурора робить наступний хід
11:07
Лукашенко призначив дату Всебілоруських народних зборів
10:48
Курс валют на 28 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!