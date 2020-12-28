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Четыре года тюрьмы в Китае получила журналистка, освещавшая вспышку COVID-19 в Ухане

Понедельник, 28 декабря 2020, 09:45
Четыре года тюрьмы в Китае получила журналистка, освещавшая вспышку COVID-19 в Ухане

Китайский суд вынес приговор общественной журналистке Жань Жан, которая сообщала о начале коронавирусной эпидемии в городе Ухань в феврале 2020 года: четыре года заключения.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: 37-летняя бывшая юрист Жань записывала видео переполненных крематориев и больниц, которые широко расходились сетями. Эти кадры показывали, как город пытается противодействовать распространению COVID-19 в начале вспышки.

Женщину обвинили в "поиске поводов для ссор и провоцировании волнений" за ее освещение хаотичной первой реакции на первые случаи.

По словам адвоката женщины Рена Куаннью, есть основания беспокоиться о здоровье Жань. Она объявила голодовку в июне, с тех пор ее кормили насильно через нос.

Адвокат журналистки отметил, что на прошлой неделе она пообещала отказываться от пищи "до самого конца", если получит тяжкий приговор.

Жань Жан - первая из группы общественных журналистов, задержанных ранее в этом году из-за освещения ситуации в Ухане.

Напомним: Китай подвергался критике за первую реакцию на распространение коронавируса, в том числе на обвинения в сокрытии информации о возбудителе и заболевании. Только 17 декабря Пекин согласился принять следственную группу Всемирной организации здравоохранения прислать группу расследователей, которая должна выявить происхождение коронавируса SARS-CoV-2.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусКитай
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