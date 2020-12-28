На шахті "Золоте" стався обвал, рятувальники шукають гірника

На шахті "Золоте", яка входить до ДП "Первомайськвугілля", вночі стався обвал гірничих мас, тривають рятувально-пошукові роботи з пошуку одного гірника.

Джерело: голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook

Пряма мова Волинця: "Вночі о 0:13 відбувся обвал гірничої маси на горизонті 687 м "Шахти "Золоте" ДП "Первомайськвугілля".

Двоє працівників шахти були застигнуті обвалом на місці. Бійцям гірничорятувальної служби вдалося оперативно вивільнити гірника - Олександра Васильчука. Від госпіталізації він відмовився".

Деталі: Наразі тривають пошукові роботи, щоб врятувати життя іншому гірнику.