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На шахті "Золоте" стався обвал, рятувальники шукають гірника

Понеділок, 28 грудня 2020, 12:25

На шахті "Золоте", яка входить до ДП "Первомайськвугілля", вночі стався обвал гірничих мас, тривають рятувально-пошукові роботи з пошуку одного гірника.

Джерело:  голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook

Пряма мова Волинця: "Вночі о 0:13 відбувся обвал гірничої маси на горизонті 687 м "Шахти "Золоте" ДП "Первомайськвугілля".

Двоє працівників шахти були застигнуті обвалом на місці. Бійцям гірничорятувальної служби вдалося оперативно вивільнити гірника - Олександра Васильчука. Від госпіталізації він відмовився".

Деталі: Наразі тривають пошукові роботи, щоб врятувати життя іншому гірнику.

Українська правда
Теми: шахтинадзвичайна подія


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