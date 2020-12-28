На шахте "Золотое" произошел обвал, спасатели ищут горняка
Понедельник, 28 декабря 2020, 12:25
На шахте "Золотое", которая входит в ГП "Первомайскуголь", ночью произошел обвал горных масс, продолжаются спасательно-поисковые работы по поиску одного горняка.
Источник: председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook
Прямая речь Волынца: "Ночью в 0:13 произошел обвал горной массы на горизонте 687 м" Шахты "Золотое" ГП "Первомайскуголь".
Двое работников шахты были застигнуты обвалом на месте. Бойцам горноспасательной службы удалось оперативно высвободить горняка - Александра Васильчука. От госпитализации он отказался".
Детали: Сейчас продолжаются поисковые работы, чтобы спасти жизнь другому горняку.
Украинская правда