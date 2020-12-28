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На шахте "Золотое" произошел обвал, спасатели ищут горняка

Понедельник, 28 декабря 2020, 12:25

На шахте "Золотое", которая входит в ГП "Первомайскуголь", ночью произошел обвал горных масс, продолжаются спасательно-поисковые работы по поиску одного горняка.

Источник: председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook

Прямая речь Волынца: "Ночью в 0:13 произошел обвал горной массы на горизонте 687 м" Шахты "Золотое" ГП "Первомайскуголь".

Двое работников шахты были застигнуты обвалом на месте. Бойцам горноспасательной службы удалось оперативно высвободить горняка - Александра Васильчука. От госпитализации он отказался".

Детали: Сейчас продолжаются поисковые работы, чтобы спасти жизнь другому горняку.

Украинская правда
Темы: шахтычрезвычайное происшествие


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