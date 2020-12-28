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Останні дні року будуть незвично теплими

Понеділок, 28 грудня 2020, 12:29
Останні дні року будуть незвично теплими

У вівторок очікується вітряна погода, а температура повітря буде вище середніх значень для цих днів грудня.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Укргідрометцентр

Деталі:  В північних, місцями в центральних областях і в Карпатському регіоні буде невеликий дощ та мокрий сніг (в горах вночі помірний мокрий сніг), на решті території без істотних опадів.

У східних і північно-східних областях місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура на Лівобережжі вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на решті території вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в південних областях, на Прикарпатті та Закарпатті 10-14° тепла.

У Києві - невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 29 грудня найвища температура вдень була 8,2 в 2017року, найнижча вночі -26,5 в 1930р.

У середу, 30 грудня, в Україні без опадів, лише в західних областях дощ, в горах з мокрим снігом. У східних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатському регіоні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в східних областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, в південній частині до 13°.

У Києві 30 грудня без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.

Теми: погодаУкраїна
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