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Последние дни года будут необычно теплыми

Понедельник, 28 декабря 2020, 12:29
Последние дни года будут необычно теплыми

Во вторник ожидается ветреная погода, а температура воздуха будет выше средних значений для этих дней декабря.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Во вторник в северных, местами в центральных областях и в Карпатском регионе небольшой дождь и мокрый снег (в горах ночью умеренный мокрый снег), на остальной территории без существенных осадков.

В восточных и северо-восточных областях местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура на Левобережье ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в южных областях, в Прикарпатье и Закарпатье 10-14° тепла.

В Киеве - небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 декабря самая высокая температура днем была 8,2 в 2017г, самая низкая ночью -26,5 в 1930г.

В среду, 30 декабря, в Украине без осадков, лишь в западных областях дождь, в горах с мокрым снегом. В восточных областях на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатском регионе местами порывы 15-20 м/с.

Температура в восточных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла; на остальной территории ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, в южной части до 13°.

В Киеве 30 декабря без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.

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Темы: погодаУкраина
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