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Закрито ще 6 справ про брехню в деклараціях: екснардепи, мер, суддя КС

Понеділок, 28 грудня 2020, 13:11
Закрито ще 6 справ про брехню в деклараціях: екснардепи, мер, суддя КС

Правоохоронні органи закрили ще 6 кримінальних проваджень за умисне декларування недостовірної інформації на підставі рішення Конституційного суду, яке скасувало покарання за брехню в декларації.

Джерело: Національне агентство з питань запобігання корупції

Деталі: Зокрема, Національне антикорупційне бюро  закрило провадження стосовно таких осіб:

  • Ігор Шкіря, народний депутат України VIIІ скликання (не задекларував майно на загальну суму 63 млн грн, зокрема 6 земельних ділянок, які належать дружині, власні корпоративні права, дохід члена сім’ї, фінансові зобов’язання свої та дружини);
  • Борис Філатов, Дніпровський міський голова (у деклараціях за 2016 і 2017 роки виявлено недостовірні відомості на суму 485,8 тис. грн та 519,7 тис. грн);
  • Ірина Завгородня, суддя Конституційного суду України (не задекларувала авто Land Rover вартістю 615,3 тис. грн, яке належить чоловіку);
  • Андрій Павелко, народний депутат України VIIІ скликання (не задекларував набуття у власність аксесуару вартістю 425 тис. грн, отримані подарунки у вигляді користування готельним номером; не вказав члена сім’ї (цивільну дружину) та її майно (авто "Bentley Continental", "Land Rover Range Rover", користування квартирою)).
  • Станіслав Ричка, суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області (не вказав користування дружиною квартирою, автомобіль дружини та її фінансові зобов’язання; не задекларував доходи члена сім’ї у вигляді соціальної допомоги та подарунка у вигляді квартир. Загальна сума недостовірних відомостей – 1,6 млн грн).

Крім того, Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження щодо начальника слідчого відділу Покровського відділення поліції в Дніпропетровській області Сергія Удовенка, який не задекларував власні грошові активи сумарно на 762,1 тис. грн.

Правоохоронні органи закрили ці провадження, оскільки рішенням КСУ статтю 366-1 ККУ визнано неконституційною.

Зазначається, що всього з травня 2020 року НАЗК встановило ознаки умисного декларування недостовірної інформації за ст. 366-1 ККУ в 97 деклараціях. Матеріали були направлені до правоохоронних органів.

Через рішення КСУ притягнути до відповідальності осіб, які вказали недостовірні відомості в деклараціях за попередні роки, наразі неможливо.

Також лишається заблокованою робота НАЗК. Закон, який відновлює функції Агентства, досі не набув чинності.

Українська правда
Теми: деклараціїНАЗК
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