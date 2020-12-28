Закрито ще 6 справ про брехню в деклараціях: екснардепи, мер, суддя КС

Правоохоронні органи закрили ще 6 кримінальних проваджень за умисне декларування недостовірної інформації на підставі рішення Конституційного суду, яке скасувало покарання за брехню в декларації.

Джерело: Національне агентство з питань запобігання корупції

Деталі: Зокрема, Національне антикорупційне бюро закрило провадження стосовно таких осіб:

Ігор Шкіря, народний депутат України VIIІ скликання (не задекларував майно на загальну суму 63 млн грн, зокрема 6 земельних ділянок, які належать дружині, власні корпоративні права, дохід члена сім’ї, фінансові зобов’язання свої та дружини);

Борис Філатов, Дніпровський міський голова (у деклараціях за 2016 і 2017 роки виявлено недостовірні відомості на суму 485,8 тис. грн та 519,7 тис. грн);

Ірина Завгородня, суддя Конституційного суду України (не задекларувала авто Land Rover вартістю 615,3 тис. грн, яке належить чоловіку);

Андрій Павелко, народний депутат України VIIІ скликання (не задекларував набуття у власність аксесуару вартістю 425 тис. грн, отримані подарунки у вигляді користування готельним номером; не вказав члена сім’ї (цивільну дружину) та її майно (авто "Bentley Continental", "Land Rover Range Rover", користування квартирою)).

Станіслав Ричка, суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області (не вказав користування дружиною квартирою, автомобіль дружини та її фінансові зобов’язання; не задекларував доходи члена сім’ї у вигляді соціальної допомоги та подарунка у вигляді квартир. Загальна сума недостовірних відомостей – 1,6 млн грн).

Крім того, Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження щодо начальника слідчого відділу Покровського відділення поліції в Дніпропетровській області Сергія Удовенка, який не задекларував власні грошові активи сумарно на 762,1 тис. грн.

Правоохоронні органи закрили ці провадження, оскільки рішенням КСУ статтю 366-1 ККУ визнано неконституційною.

Зазначається, що всього з травня 2020 року НАЗК встановило ознаки умисного декларування недостовірної інформації за ст. 366-1 ККУ в 97 деклараціях. Матеріали були направлені до правоохоронних органів.

Через рішення КСУ притягнути до відповідальності осіб, які вказали недостовірні відомості в деклараціях за попередні роки, наразі неможливо.

Також лишається заблокованою робота НАЗК. Закон, який відновлює функції Агентства, досі не набув чинності.