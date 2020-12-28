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Закрыты еще 6 дел о вранье в деларациях: экс-нардепы, мэр, судья КС

Понедельник, 28 декабря 2020, 14:11

Правоохранительные органы закрыли еще 6 уголовных производств за умышленное декларирование недостоверной информации на основании решения Конституционного суда, отменившего наказание за ложь в декларации.

Источник: Национальное агентство по предупреждению коррупции

Детали: В частности, Национальное антикоррупционное бюро закрыло производство в отношении следующих лиц:

  • Игорь Шкиря, народный депутат Украины 8 созыва (не задекларировал имущество на общую сумму 63 млн грн, в том числе 6 земельных участков, принадлежащих жене, собственные корпоративные права, доход члена семьи, финансовые обязательства свои и жены)
  • Борис Филатов, Днепровский городской голова (в декларациях за 2016 и 2017 годы выявлены недостоверные сведения на сумму 485,8 тыс. грн и 519,7 тыс. грн);
  • Ирина Завгородняя, ​​судья Конституционного суда Украины (не задекларировала авто Land Rover стоимостью 615,3 тыс. грн, принадлежащего мужу)
  • Андрей Павелко, народный депутат Украины 8 созыва (не задекларировал приобретение в собственность аксессуара стоимостью 425 тыс. грн, полученные подарки в виде пользования гостиничным номером: не указал члена семьи (гражданскую жену) и ее имущество (авто "Bentley Continental", " Land Rover Range Rover ", пользование квартирой)).
  • Станислав Рычка, судья Заводского районного суда г. Днепродзержинска Днепропетровской области (не указал, что жена пользуется квартирой, автомобиль жены и ее финансовые обязательства: не задекларировал доходы члена семьи в виде социальной помощи и подарка в виде квартир. Общая сумма недостоверных сведений - 1,6 млн грн).

Кроме того, Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство в отношении начальника следственного отдела Покровского отделения полиции в Днепропетровской области Сергея Удовенко, который не задекларировал собственные денежные активы суммарно на 762,1 тыс. грн.

Правоохранительные органы закрыли эти производства, поскольку решением КСУ статья 366-1 УК признана неконституционной.

Отмечается, что всего с мая 2020 года НАПК установило признаки умышленного декларирования недостоверной информации по ст. 366-1 УК в 97 декларациях. Материалы были направлены в правоохранительные органы.

Из-за решения КСУ привлечь к ответственности лиц, указавших недостоверные сведения в декларациях за предыдущие годы, пока невозможно.

Также остается заблокированной работа НАПК. Закон, который восстанавливает функции Агентства, до сих пор не вступил в силу.

Украинская правда
Темы: декларацииНАПК


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