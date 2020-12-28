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4 партії потрапили б в нову Раду, ще у 2 – непогані шанси

Понеділок, 28 грудня 2020, 14:37

Лідерами партійних рейтингів в Україні залишаються політичні партії "Опозиційна платформа - За життя", "Слуга народу" і "Європейська солідарність".

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує генерального директора Київського міжнародного інституту соціології Володимира Паніотто

Деталі: Паніотто порівняв результати двох досліджень, проведених в грудні фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології і розповів, що за першість на політичній арені зараз змагаються "Слуга Народу", "ОПЗЖ" і "Євросолідарність".

Він заявив, що різниця між ними приблизно в 3%.

Пряма мова Паніотто: "У парламент впевнено б пройшли 4 партії - ОПЗЖ, "Слуга народу ", "Європейська солідарність" і "Батьківщина". Непогані шанси (подолати 5% бар'єр – ред.) у партії "Сила і честь", яка в деяких дослідженнях теж проходить необхідний бар'єр, але в межах похибки. І також "За майбутнє" має певні шанси".

Деталі: В ході соціологічного опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва 5-13 грудня методом особистого інтерв'ю було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах, крім тимчасово непідконтрольних територій Криму і Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

У той же час, в ході опитування, проведеного КМІС 4-8 грудня методом телефонного інтерв'ю було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах, крім тимчасового непідконтрольних територій Криму і Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Українська правда
Теми: партіїВерховна Радаопитування


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