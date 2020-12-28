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4 партии попали бы в новую Раду, еще у двух - неплохие шансы

Понедельник, 28 декабря 2020, 13:37
4 партии попали бы в новую Раду, еще у двух - неплохие шансы

Лидерами партийных рейтингов в Украине остаются политические партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Истоочник: "Интерфакс-Украина", который цитирует генерального директора Киевского международного института социологии Владимира Паниотто

Детали: Паниотто сравнил результаты двух исследований, проведенных в декабре фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии и рассказал, что за первенство на политической арене сейчас соревнуются "Слуга народа", "ОПЗЖ" и "Евросолидарнисть".

Он заявил, что разница между ними примерно 3%.

Прямая речь Паниотто: "В парламент уверенно бы прошли 4 партии - ОПЗЖ, "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Неплохие шансы (преодолеть 5% барьер - ред.) у партии "Сила и честь", которая в некоторых исследованиях тоже проходит необходимый барьер, но в пределах погрешности. И также "За майбутне" имеет определенные шансы".

Детали: В ходе социологического опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива 5-13 декабря методом личного интервью было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме временно неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

В то же время, в ходе опроса, проведенного КМИС 4-8 декабря методом телефонного интервью было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме временного неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

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Темы: партииВерховная Радаопрос
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