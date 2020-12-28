Експосла Молдови в РФ затримали у справі про контрабанду анаболіків

Колишнього посла Молдови в Росії Андрія Негуцу затримали у справі про контрабанду анаболіків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Експосла Молдови в Росії допитали і визнали підозрюваним у справі про контрабанду анаболіків. В ході слухань він зробив заяви, заперечуючи свою причетність до звинувачень з боку прокурорів. Однак прокурори вирішили затримати його на 72 години", - заявили в Генпрокуратурі Молдови.

Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справах перевірить свідчення, які дав підозрюваний і "залежно від обставин" прийме рішення про необхідність пред'явити колишньому послу звинувачення і клопотати про арешт.

У Генпрокуратурі нагадали, що у цій справі заарештований водій мікроавтобуса посольства Молдови в Росії, затриманого на КПП Паланка з партією анаболіків і ще одна людина, обвинувачена в причетності до цієї справи.

Мікроавтобус з партією анаболіків, що належить посольству Молдови в Росії, затримали 5 грудня. За оцінкою прокурорів, вартість партії анаболіків і психотропних речовин, виявлених в мікроавтобусі, становить 8 млн леїв (близько $463 тисяч).

Після цього депутат від партії "Дія і солідарність" (PAS) Ліліан Карп заявив, що контрабанду анаболіків організував посол Негуца під прикриттям тоді ще чинного президента Ігоря Додона.

Посол Молдови в Росії публічно не коментував звинувачення на свою адресу. 9 грудня уряд за пропозицією міністра закордонних справ і європейської інтеграції Ауреліу Чокоя прийняв рішення відкликати Негуцу з посади посла Молдови в Росії.

Нагадаємо, Додон, який до 24 грудня був президентом Молдови, одразу після інавгурації Маї Санду поїхав до Москви.