Экс-посол Молдовы в РФ задержан по делу о контрабанде анаболиков

Бывшего посла Молдовы в России Андрея Негуцу задержали по делу о контрабанде анаболиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Экс-посла Молдовы в России допросили и признали подозреваемым по делу о контрабанде анаболиков. В ходе слушаний он сделал заявления, отрицая свою причастность к обвинениям со стороны прокуроров. Однако прокуроры решили задержать его на 72 часа", — заявили в Генпрокуратуре Молдовы.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам проверит показания, которые дал подозреваемый и "в зависимости от обстоятельств" примет решение о необходимости предъявить бывшему послу обвинение и ходатайствовать об аресте.

В Генпрокуратуре напомнили, что по этому делу арестован водитель микроавтобуса посольства Молдовы в России, задержанного на КПП Паланка с партией анаболиков и еще один человек, обвиняемый в причастности к этому делу.

Микроавтобус с партией анаболиков, принадлежащий посольству Молдовы в России, задержали 5 декабря. По оценке прокуроров, стоимость партии анаболиков и психотропных веществ, обнаруженных в микроавтобусе, составляет 8 млн леев (около $463 тысяч).

После этого депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Лилиан Карп заявил, что контрабанду анаболиков организовал посол Негуца под прикрытием действующего президента Игоря Додона.

Посол Молдовы в России публично не комментировал обвинения в свой адрес. 9 декабря правительство по предложению министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя приняло решение отозвать Негуцу с должности посла Молдовы в России.

Напомним, Додон, который до 24 декабря был президентом Молдовы, сразу после инаугурации Майи Санду поехал в Москву.