Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Экс-посол Молдовы в РФ задержан по делу о контрабанде анаболиков

Понедельник, 28 декабря 2020, 14:46

Бывшего посла Молдовы в России Андрея Негуцу задержали по делу о контрабанде анаболиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Экс-посла Молдовы в России допросили и признали подозреваемым по делу о контрабанде анаболиков. В ходе слушаний он сделал заявления, отрицая свою причастность к обвинениям со стороны прокуроров. Однако прокуроры решили задержать его на 72 часа", — заявили в Генпрокуратуре Молдовы.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам проверит показания, которые дал подозреваемый и "в зависимости от обстоятельств" примет решение о необходимости предъявить бывшему послу обвинение и ходатайствовать об аресте.

В Генпрокуратуре напомнили, что по этому делу арестован водитель микроавтобуса посольства Молдовы в России, задержанного на КПП Паланка с партией анаболиков и еще один человек, обвиняемый в причастности к этому делу.

Микроавтобус с партией анаболиков, принадлежащий посольству Молдовы в России, задержали 5 декабря. По оценке прокуроров, стоимость партии анаболиков и психотропных веществ, обнаруженных в микроавтобусе, составляет 8 млн леев (около $463 тысяч).

После этого депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Лилиан Карп заявил, что контрабанду анаболиков организовал посол Негуца под прикрытием действующего президента Игоря Додона.

Посол Молдовы в России публично не комментировал обвинения в свой адрес. 9 декабря правительство по предложению министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя приняло решение отозвать Негуцу с должности посла Молдовы в России.

Напомним, Додон, который до 24 декабря был президентом Молдовы, сразу после инаугурации Майи Санду поехал в Москву.



powered by lun.ua
Главное сегодня

4 партии попали бы в новую Раду, еще у двух - неплохие шансы

Татарову не смогли избрать меру пресечения, не пришли прокуроры

дополненоГлава КС не явился для вручения подозрения. Офис генпрокурора делает следующий ход

Коронавирус на спаде. Степанов объяснил, почему январский локдаун не отменят

Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 4385 заражений

Кому не нужен карантин при въезде в Польшу – разъяснение

Все новости...
Последние новости
15:16
Украинцы чаще всего называют Похитителем Рождества Путина
15:11
Исследования показывают, что тесное жилье способствует распространению COVID-19
14:50
Нардеп "Слуги народа" требует от Шмыгаля уволить главу "Нафтогаза"
14:46
Экс-посол Молдовы в РФ задержан по делу о контрабанде анаболиков
14:43
Глава Нацбанка назвал основные риски закона о госбюджете-2021
14:37
4 партии попали бы в новую Раду, еще у двух - неплохие шансы
14:34
У Зеленского теперь надеются на "нормандскую" встречу советников в январе
14:18
Финский парламент рассказал о хакерской атаке: взломали почту депутатов
14:11
Закрыты еще 6 дел о вранье в деларациях: экс-нардепы, мэр, судья КС
13:49
Дед Мороз с Николаем проиграли: 35% украинцев хотели бы получить подарок от любимого человека. Опрос
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!