Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці найчастіше називають Викрадачем Різдва Путіна

Понеділок, 28 грудня 2020, 14:16
Українці найчастіше називають Викрадачем Різдва Путіна

Українці переважно схильні вважати, що з іноземних лідерів президент Росії Володимир Путін найбільше підходить на роль Викрадача Різдва в цьому році.

Джерело: опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 5 до 13 грудня 2020 року

Деталі: Відповідаючи на запитання "Хто з іноземних лідерів, найбільше підходить на роль Викрадача Різдва цього року?", 28 % опитаних назвали Володимира Путіна, 8 % – Дональда Трампа, 7 % – Олександра Лукашенка, 6 % – Джорджа Сороса і близько 3% – Ким Чен Ина і Сі Цзинпіня.

14 % сказали, що нікого з перелічених не можна назвати викрадачем Різдва, а 29 % – завагалися з відповіддю.

Соціологи зазначили, що першість Путіна  у ролі "викрадача Різдва" визнали в усіх регіонах України, крім Сходу: там він перше місце розділив із Дональдом Трампом і Джорджем Соросом.

 

Довідка: Опитування здійснене методом особистого інтерв'ю face-to-face. У рамках дослідження було проведено 2004 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

Усі новини...
Путін
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
Усі новини...
Реклама: