Українці найчастіше називають Викрадачем Різдва Путіна

Українці переважно схильні вважати, що з іноземних лідерів президент Росії Володимир Путін найбільше підходить на роль Викрадача Різдва в цьому році.

Джерело: опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 5 до 13 грудня 2020 року

Деталі: Відповідаючи на запитання "Хто з іноземних лідерів, найбільше підходить на роль Викрадача Різдва цього року?", 28 % опитаних назвали Володимира Путіна, 8 % – Дональда Трампа, 7 % – Олександра Лукашенка, 6 % – Джорджа Сороса і близько 3% – Ким Чен Ина і Сі Цзинпіня.

14 % сказали, що нікого з перелічених не можна назвати викрадачем Різдва, а 29 % – завагалися з відповіддю.

Соціологи зазначили, що першість Путіна у ролі "викрадача Різдва" визнали в усіх регіонах України, крім Сходу: там він перше місце розділив із Дональдом Трампом і Джорджем Соросом.

Довідка: Опитування здійснене методом особистого інтерв'ю face-to-face. У рамках дослідження було проведено 2004 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.