Украинцы чаще всего называют Похитителем Рождества Путина

Украинцы преимущественно склонны считать, что из иностранных лидеров президент России Владимир Путин больше всех подходит на роль Похитителя Рождества в этом году.

Источник: опрос проведенный Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 до 13 декабря 2020

Детали: На вопрос "Кто из иностранных лидеров, больше подходит на роль Похитителя Рождества в этом году?", 28% опрошенных назвали Владимира Путина, 8% - Дональда Трампа, 7% - Александра Лукашенко, 6% - Джорджа Сороса и около 3% - Ким Чен Ына и Си Цзинпиня.

14% сказали, что никого из перечисленных нельзя назвать похитителем Рождества, а 29% - затруднились с ответом.

Социологи отметили, что первенство Путина в роли "похитителя Рождества" признали во всех регионах Украины, кроме Востока: там он первое место разделил с Дональдом Трампом и Джорджем Соросом.

Справка: Опросы осуществлены методом личного интервью face-to-face. В рамках исследования было проведено 2004 интервью с респондентами, проживающих в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.